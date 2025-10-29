Врач назвала признаки опасной родинки и дала советы по профилактике меланомы

Врач-дерматолог Ирина Куракина объяснила, как самостоятельно распознать опасные изменения родинок и когда следует обратиться к врачу, сообщает «Вечерняя Москва» .

Регулярный самоосмотр родинок помогает выявить меланому на ранней стадии. Врач-дерматолог медицинского центра «Андреевские больницы — Неболит» Ирина Куракина поделилась простым правилом «АККОРД» для быстрой диагностики.

По словам специалиста, насторожить должны следующие признаки:

А — асимметрия (половинки родинки различаются);

К — край (неровный, размытый или зубчатый);

К — кровоточивость (выделения крови или сукровицы);

О — окраска (неравномерный цвет, вкрапления черного, синего, красного или белого);

Р — размер (диаметр более 6 мм);

Д — динамика (изменения формы, цвета, появление корочки или зуда).

«Любой из этих признаков — повод немедленно обратиться к врачу. При меланоме ранняя диагностика спасает жизнь», — подчеркнула Куракина.

Особое внимание к состоянию родинок следует уделять людям со светлой кожей, большим количеством родинок, атипичными невусами, перенесшим солнечные ожоги в детстве, а также тем, у кого в семье были случаи меланомы.

Для профилактики врач рекомендует ежемесячно осматривать кожу, ежегодно посещать онкодерматолога, использовать солнцезащитный крем с SPF не ниже 30–50 и избегать травмирования родинок. Риск развития злокачественных опухолей возрастает после 50 лет, отметила врач-онколог Варвара Саникович.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.