Врач назвала признаки инсульта и объяснила, как помочь до приезда скорой

Внезапный перекос лица, слабость конечностей и нарушение речи могут указывать на инсульт. При таких симптомах нужно сразу вызвать скорую помощь, сообщает «Крымская газета» .

Главный внештатный невролог Минздрава Крыма Лариса Корсунская пояснила: насторожить должны также внезапное ухудшение зрения, потеря равновесия, сильное головокружение или необычно резкая головная боль. При поражении правого полушария человек может перестать замечать предметы с одной стороны.

До приезда скорой человека лучше уложить, обеспечить покой, расстегнуть тесную одежду. Нельзя давать жидкость: из-за нарушения глотания она может попасть в дыхательные пути. Не следует самостоятельно снижать давление препаратами — это может ухудшить кровоснабжение мозга.

Один из главных факторов риска — артериальная гипертензия. Корсунская пояснила: «Человек может годами жить с высокими показателями и не испытывать ни боли, ни другого заметного дискомфорта. Сам факт регулярно повышенных показателей означает, что сосудистая система работает с перегрузкой».

В Крыму четыре медучреждения выполняют удаление тромба из артерии мозга через катетер. При кровоизлиянии растворять тромб нельзя; иногда требуется нейрохирургическая операция.

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