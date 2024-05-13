Врач назвала причины отсутствия овуляции
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Акушер-гинеколог высшей категории Сурае Назарова рассказала, что овуляция у женщин может отсутствовать до 3 раз в год. В целом для репродуктивного здоровья этот процесс должен происходить ежемесячно, сообщает «Секрет фирмы».
По словам медика, овуляция может пропасть из-за нарушений работы гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы. Причинами сбоя считаются резкое изменение веса, большие физнагрузки, стресс и эндокринные заболевания.
«Следует отметить, что и у абсолютно здоровых физиологически женщин 2-3 раза в год менструальные циклы могут быть ановуляторными, то есть проходить без овуляции», — указала врач.
Назарова посоветовала проконсультироваться у специалиста в случае длительных задержек месячных или отсутствия менструации.