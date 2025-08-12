Врач назвала причины, из-за которых не получается похудеть

Даже при диете или физической активности есть много факторов, которые могут помешать похудеть. Причем генетическая предрасположенность далеко не самая главная причина, она «виновата» примерно на 15% — это не так много, как принято думать. Работа генов зависит от условий жизни человека, начиная еще с периода его внутриутробного развития. Об этом РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«Например, если у ребенка диагностирован наследственный синдром — Шерешевского-Тернера или Клайнфельтера, — лишний вес в этих случаях является одним из проявлений синдрома, обычными методами похудения это не скорректировать. Вот пример генетической формы ожирения. Во всех остальных случаях на метаболизм человека влияют эпигенетические факторы. Действие этих факторов начинается с внутриутробного развития. Метаболизм у беременных работает с особенностями: усиливается углеводный и жировой обмен, растет потребность в белках, происходят значительные гормональные перестройки. Все это эпигенетически влияет на работу генов, включая или выключая их, при этом не меняя генетический код будущего ребенка, определяя, как они будут работать после рождения», — сказала врач.

Влияние генетики

Эпигенетика — это влияние факторов окружающей среды, таких как питание, стресс, образ жизни, на активность генов. При персональном подходе можно повлиять на эту программу — изменить среду и образ жизни так, чтобы уменьшить склонность организма к накоплению жира. Ведь каждый человек индивидуален и имеет собственный так называемый «гормональный коктейль», который также влияет на активность генов.

Например, если из-за сниженной функции щитовидной железы не хватает гормонов, то вес может накапливаться. При чрезмерной стимуляции поджелудочной железы повышается уровень инсулина, что способствует накоплению жира. Такие ситуации не всегда связаны именно с генетикой, а бывают результатом внешних факторов.

«Есть четыре гена, — FTO, PPARD, PPARGC1A, PPARGC1B, — которые регулируют углеводный и жировой обмен. Их исследуют для выявления рисков развития не только ожирения, но и таких заболеваний, как сахарный диабет и атеросклероз, которые тоже требуют не только внимания, но и профилактических мер: изменение образа жизни, движения и физической активности, правильного питания. Ожирение здесь также является одним из сопутствующих проявлений работы генов», — отметила Сережина.

Психологические факторы

Если же речь идет о заедании стрессов, когда человек ест не из-за физиологического голода, а чтобы справиться с эмоциями, то здесь нужно работать с психологом. В противном случае ограничения и диеты только ухудшат его состояние, могут привести к срывам и обратному набору веса. В таких случаях даже хирургическое лечение — например, бариатрическая операция — может рассматриваться, но все равно без психологического сопровождения результата не будет.

«Эффективнее всего, когда пациента с лишним весом ведет команда специалистов — эндокринолог, нутрициолог и психолог. Каждый из них по-своему воздействует на эпигенетику, чтобы в итоге у человека закрепились новые здоровые привычки и изменился образ жизни. Только тогда похудение будет устойчивым. Если же человек выбирает одну методику, например, просто снижает калории, но не учитывает психологические моменты, то обычно вес возвращается: после похудения на 10 килограммов можно набрать еще больше, если не перестроить стиль жизни и не добавить физическую активность», — уточнила эксперт.

Возраст

Кроме того, с возрастом метаболизм меняется — после 40 лет действительно худеть становится сложнее. Уменьшается уровень половых гормонов, и организм увеличивает жировую ткань, поскольку она сама частично вырабатывает гормоны. Например, жировая ткань участвует в превращении мужских половых гормонов в женские и наоборот, а также синтезирует вещества, важные для работы сердечно-сосудистой системы. Поэтому небольшой набор веса после 40 лет — это не болезнь, а физиологически обоснованный процесс. Но если избыток массы становится значительным, то ведет к патологиям сердца, сосудов, опорно-двигательного аппарата.

Помимо возраста, важны и другие эпигенетические факторы: например, дефицит витамина D и омега-3, особенно в регионах с низким уровнем солнца, может способствовать накоплению жира, ведь организм старается запастись жирорастворимыми веществами. Поэтому диагностика и восполнение дефицитов — хороший помощник в контроле веса.

Очень большое значение имеет режим сна. В условиях сдвига сна, недостатка отдыха, при многозадачности и хроническом стрессе нарушается выработка гормонов, отвечающих за аппетит, который в итоге усиливается.

Физические нагрузки: почему без них не обойтись?

Если говорить о важности физической активности, то стоит учесть следующую закономерность: липолитические ферменты в клетках, которые расщепляют жиры, начинают активно работать только при двигательной активности не менее 30–40 минут. Причем эти ферменты сохраняют активность примерно 12 часов, поэтому желательно движение и утром, и вечером. Отсюда и рекомендация делать 10 тысяч шагов в день — хотя цифра эта условная, кому-то хватает 5 тысяч, кому-то нужно 15, все индивидуально.

Кроме того, полезны тренировки 2–3 раза в неделю с выраженной нагрузкой, когда человек действительно потеет. Это может быть спортзал, бег, скандинавская ходьба, танцы, даже интенсивная уборка — главное, чтобы физическая активность присутствовала регулярно.

Если говорить про «гормональные таблетки» или инъекции для похудения, то они работают, но имеют четкие показания и побочные эффекты и подходят не каждому. Вместе с потерей жировой массы уходит и мышечная масса, ускоряя процессы старения и катаболизм белков. В таком состоянии подкачать мышцы в фитнес-зале не получится. Исключение — гормоны щитовидной железы при гипотиреозе, установленном под контролем лабораторного обследования. Тогда гормонозаместительная терапия помогает похудеть за счет нормализации обмена веществ. Во всех остальных случаях никакие гормональные препараты не ускоряют сжигание жира.

Как правильно похудеть?

«При избыточном весе стоит начать обследование с общего биохимического анализа крови, исследовать глюкозу не только натощак, но и с помощью системы непрерывного мониторинга, липидный профиль крови, функцию печени и почек. Затем, если будут отклонения, можно проверить состояние гормонов щитовидной железы и делать ее УЗИ. При необходимости врач-эндокринолог назначит дополнительные анализы», — объяснила врач.

Далее нужно подключить нутрициолога, который поможет составить программу питания на основании анализа иммунологической пищевой непереносимости. Это тест, который позволяет выявить реакцию иммунной системы на 286 продуктов питания и исключить из рациона «вредные» составляющие, которые мешают нормальному метаболизму из-за хронического воспаления во всем организме. И в то же время разнообразить рацион полезными продуктами с учетом всех потребностей по витаминам и микроэлементам.

Таким образом, только комплексный подход с учетом генетики, биохимии, гормонального фона, психологии, физической активности и образа жизни позволяет похудеть надолго и без вреда.