Врач назвала пять болезней, которыми может страдать Дональд Трамп

Кардиолог Татьяна Маклакова связала образ жизни Дональда Трампа с риском пяти опасных состояний. Среди них метаболический синдром, болезни почек, гиперкортицизм, апноэ и сердечно-сосудистые заболевания, сообщает Газета.ru .

Кардиолог, липидолог и специалист по интегративной медицине Татьяна Маклакова оценила возможные проблемы со здоровьем Дональда Трампа. По ее словам, при описанном образе жизни у президента США могут быть метаболический синдром, хроническая болезнь почек, хронический гиперкортицизм, синдром ночного апноэ и высокий сердечно-сосудистый риск по шкале SCORE — 4–5 степень.

Сам Трамп заявляет, что возраст не мешает ему работать. Он также утверждает, что успешно проходит когнитивные тесты и находится в отличной физической форме.

Маклакова допустила, что активность Трампа может быть связана с наследственностью, адреналиновой зависимостью или нейроэндокринной гиперстимуляцией. Врач отметила, что кофеин и высокий кортизол могут создавать иллюзию бодрости, но со временем приводят к истощению.

По оценке специалиста, без резкой смены образа жизни такой сценарий повышает риск сосудистой катастрофы в ближайшие 5–10 лет. Образ жизни Трампа она назвала примером «идеального шторма» для сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний.

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