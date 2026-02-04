Врач назвала первый признак сифилиса, который чаще всего игнорируют

Сифилис опасен тем, что начинается тихо и не пугает человека болью или резким ухудшением самочувствия, сообщила РИАМО врач-дерматовенеролог сети клиник «Персона» «Прозрение» Наталия Ястремская.

«Здесь есть очень коварный момент, который многие упускают. Первый и главный симптом — это твердый шанкр. Появляется через 3-4 недели после заражения в том месте, куда попала инфекция. Это небольшая безболезненная язвочка или уплотнение с четкими краями. Чаще всего — на половых органах, но может быть во рту или на губах», – рассказала Ястремская.

Она добавила, что часто увеличиваются ближайшие лимфоузлы (например, в паху). Самое опасное, что через 3-6 недель эта язвочка исчезает сама собой, не оставляя следа.

«Человек решает: «Ну, похоже, все прошло!» Но это — роковая ошибка. Исчезновение шанкра означает не выздоровление, а переход болезни в следующую, более тяжелую и скрытую стадию. При этом с момента появления шанкра человек уже заразен для других», – предупредила врач.

Она резюмировала, что любая, даже самая маленькая и не болезненная язвочка в «интимной» зоне или во рту, которая появилась после незащищенного контакта, — это прямой сигнал бежать к дерматовенерологу. Ждать нельзя.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.