Врач назвала лучшее время для пластики груди

Хирург Юнусова заявила, что маммопластику нельзя делать сразу после родов

Пластический хирург клиники Dega Юлия Юнусова отметила, что к маммопластике нельзя прибегать сразу после рождения ребенка. По ее словам, после грудного вскармливания нужно выждать не менее полугода, сообщает «Секрет фирмы» .

Специалист объяснила, что даже если мать кормила малыша смесью, то в ее груди по-прежнему находится молозиво. Установка имплантов при его наличии, в свою очередь, может привести к появлению инфекций, предупредила врач.

Еще одним противопоказанием является фиброаденома. Речь идет о доброкачественной опухоли груди. Юнусова подчеркнула, что перед хирургическим вмешательством изначально необходимо ее удалить.

Медик порекомендовала не делать пластику груди до планируемой беременности, поскольку эта часть тела все равно изменится после родов.

Хирург добавила, что если девушка не планирует становиться мамой в ближайшее время, то ей не следует опасаться маммопластики.