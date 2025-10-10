Врач назвала фразы, которые нельзя говорить человеку в состоянии выгорания

Фразы вроде «другие и не такое переживают» или «просто возьми себя в руки» только усиливают чувство вины у человека, который находится в состоянии выгорания, рассказала РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

Чего точно не стоит говорить:

— «Да перестань, ты просто ленишься!»

— «Другие и не такое переживают!»

— «Возьми себя в руки!»

— «Ну что ты раскис?»

— «Все в твоих руках — просто реши быть счастливым».

«Такие фразы не помогают — они только усиливают чувство вины и изоляции. Гораздо важнее просто признать боль другого: „Да, это правда тяжело. Но я с тобой“. Иногда именно эти слова становятся первым шагом к восстановлению», — сказала Крашкина.

Она добавила, что самое важное — не оставаться в стороне. Молчание здесь часто воспринимается как равнодушие.

«Лучше не ждать, пока человек сам попросит о помощи — чаще всего он этого не сделает. Не из упрямства, а потому что ему стыдно, страшно быть обузой или он сам себе твердит, что „все нормально“. Поэтому начать разговор стоит первым, но мягко, без давления», — посоветовала врач.

Крашкина предложила сказать просто: «Я заметил, что тебе тяжело. Я рядом. Если захочешь поговорить — я выслушаю, без оценок».

«Не настаивайте, не „вытаскивайте“ человека силой, но дайте понять: вы рядом, вы видите, что ему плохо, и не ждете, что он сам справится. Иногда этого достаточно, чтобы он почувствовал поддержку», — резюмировала специалист.

10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. Цель этой даты — привлечь внимание к психическим заболеваниям, которыми страдают люди по всему миру. Также в этот день психологи обмениваются опытом, проводятся семинары и конференции.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.