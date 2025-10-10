Врач назвала фразы, которые нельзя говорить человеку в состоянии выгорания
Фото - © Adobe Stock
Фразы вроде «другие и не такое переживают» или «просто возьми себя в руки» только усиливают чувство вины у человека, который находится в состоянии выгорания, рассказала РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.
Чего точно не стоит говорить:
— «Да перестань, ты просто ленишься!»
— «Другие и не такое переживают!»
— «Возьми себя в руки!»
— «Ну что ты раскис?»
— «Все в твоих руках — просто реши быть счастливым».
«Такие фразы не помогают — они только усиливают чувство вины и изоляции. Гораздо важнее просто признать боль другого: „Да, это правда тяжело. Но я с тобой“. Иногда именно эти слова становятся первым шагом к восстановлению», — сказала Крашкина.
Она добавила, что самое важное — не оставаться в стороне. Молчание здесь часто воспринимается как равнодушие.
«Лучше не ждать, пока человек сам попросит о помощи — чаще всего он этого не сделает. Не из упрямства, а потому что ему стыдно, страшно быть обузой или он сам себе твердит, что „все нормально“. Поэтому начать разговор стоит первым, но мягко, без давления», — посоветовала врач.
Крашкина предложила сказать просто: «Я заметил, что тебе тяжело. Я рядом. Если захочешь поговорить — я выслушаю, без оценок».
«Не настаивайте, не „вытаскивайте“ человека силой, но дайте понять: вы рядом, вы видите, что ему плохо, и не ждете, что он сам справится. Иногда этого достаточно, чтобы он почувствовал поддержку», — резюмировала специалист.
10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. Цель этой даты — привлечь внимание к психическим заболеваниям, которыми страдают люди по всему миру. Также в этот день психологи обмениваются опытом, проводятся семинары и конференции.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.