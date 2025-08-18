Врач назвала 3 привычки, которые усиливают аллергию на пыльцу

Открытые окна утром, сушка белья на балконе и ковры с высоким ворсом могут усугубить сезонную аллергию, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Многие аллергики в попытках облегчить самочувствие неосознанно совершают действия, которые только усугубляют состояние. Одна из самых распространенных ошибок — утреннее проветривание. В сухую погоду концентрация пыльцы в воздухе достигает пика утром, примерно с 5 до 10 часов. Открывая в это время окна, вы наполняете дом аллергенами», — рассказала Филева.

Она добавила, что гораздо безопаснее проветривать помещение вечером, когда пыльца оседает, а еще лучше — после дождя.

«Еще один вредный ритуал — сушка белья на открытом балконе. Влажная ткань за несколько часов на свежем воздухе собирает огромное количество аллергенов, которые затем попадают в дом, усиливая симптомы. Лучше сушить белье в закрытом помещении или использовать сушильную машину», — отметила врач.

Филева уточнила, что точно так же собирают на себя пыльцу домашние ковры и паласы. Даже ежедневная уборка не удаляет с них аллергены полностью — они накапливаются в ворсе и поднимаются в воздух при каждом шаге.

«Особенно опасны ковролин и плотные ковры с высоким ворсом. Если отказаться от ковровых покрытий невозможно, стоит выбирать модели с коротким ворсом и проводить влажную уборку с использованием моющих пылесосов не реже двух раз в неделю», — посоветовала специалист.