Врач назвал виды алкоголя, которые вызывают «менее яркое» похмелье

Более «щадящие» виды алкогольных напитков — миф. При этом джин, водка и текила высокой очистки действительно содержат меньше конгенеров, рассказал РИАМО врач-гастроэнтеролог клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Али Альмасри.

Не так давно в Сети стали обсуждать, что от некоторых сортов алкогольных напитков наступает более мягкое похмелье. Альмасри отмечает, что все дело в составе.

«Спирт один и тот же, но количество примесей, таких как метанол, сивушные масла, таннины, разное. Джин, водка, текила высокой очистки действительно содержат меньше конгенеров, чем бурбон или красное вино, поэтому вызывают менее яркое похмелье», — отметил Альмасри.

Гастроэнтеролог добавил важную ключевую деталь — дозировку. Бутылка «щадящей» текилы повреждает печень сильнее, чем бокал тяжелого красного вина. При этом Альмасри напомнил, что безопасной суточной дозы алкоголя не существует.

