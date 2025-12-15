Врач назвал три правила безопасного застолья в новогоднюю ночь

Врач Белоусов: поджелудочная не простит вам экспериментов с жиром и алкоголем

Чтобы встретить Новый год без боли и проблем с желудком, нужно есть небольшими порциями, избегать жирного и алкоголя, а ужин начинать не позже десяти вечера, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Евгений Белоусов.

«Безопасно провести застолье можно, если соблюдать три простых принципа: начать ужин пораньше — не позже десяти вечера, есть небольшими порциями и делать перерывы между блюдами, а в меню заменить хотя бы часть жирных и майонезных блюд на овощные салаты или легкое горячее — рыбу, индейку, запеченные овощи», – сказал Белоусов.

Он отметил, что это не диета, а просто разумный подход: атмосфера праздника сохраняется, а риск проблем с желудком снижается почти на 80%.

«Скорую помощь стоит вызывать без промедления, если появляется сильная, опоясывающая боль в животе, отдающая в спину, — это может быть острый панкреатит. Также тревожные симптомы — неукротимая рвота, резкое повышение давления, боль за грудиной, одышка, желтушность кожи и склер. Такие состояния могут указывать на криз, инфаркт или обострение желчных и печеночных заболеваний», – рассказал врач.

Белоусов подчеркнул, что в праздничную ночь лучше перестраховаться — в экстренных случаях счет идет на часы.

«Новый год — это все-таки праздник, а не проверка организма на прочность. Поджелудочная железа не прощает экспериментов с жиром и алкоголем, особенно в сочетании со стрессом и бессонной ночью. Если подойти к застолью с умом, можно встретить праздник весело и проснуться 1 января без боли и без последствий», – резюмировал гастроэнтеролог.