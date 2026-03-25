Врач назвал способ снизить траты на лечение зубов

Стоматолог Матюхин: исправление прикуса может избавить от крупных трат на зубы

«Исправление прикуса — это тоже способ сэкономить в будущем. Аномалии положения зубов, их поворот, скученность — это нужно исправлять. Потому что зубы стоят не так, как должны. И есть участки, которые без профессиональной помощи невозможно вычистить. Зубы сами себя начинают загрязнять», — сказал Матюхин.

Он отметил, что, кроме того, в неправильном положении зубы неправильно обрабатывают пищевой комок.

«Пища начинает травмировать десну, скользит неправильно, наносит травму десневому краю. Результат — постоянные гингивиты, кровоточивость, хронические воспаления, еще больше налета, еще больше бактерий, еще больше разрушений», — рассказал врач.

