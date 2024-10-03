Врач назвал смертельно опасные виды суррогатного алкоголя

Наибольшую опасность для здоровья человека представляют азотистые спирты, метиловый спирт и другие виды суррогатного алкоголя, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

«Эти виды алкоголя являются токсичными для органов, включая печень, сердце, и нервную систему. Они могут привести к тяжелым отравлениям, поражениям центральной нервной системы и даже смерти», — сказал Неронов.

Он добавил, что употребление даже умеренного количества алкоголя может быть токсичным для организма.

«Алкоголь может вызывать воспаление печени, повреждение клеток мозга, нарушение работы сердца, а также способствовать развитию различных заболеваний, включая онкологические. Также он может негативно влиять на психическое здоровье, вызывая изменения в поведении человека, в его настроении и психическом состоянии», — отметил врач.

Неронов уточнил, что депрессия, тревожность, агрессивное поведение и другие психические проблемы могут быть связаны с чрезмерным употреблением спиртного.

«Кроме того, употребление алкогольных напитков может наносить ущерб отношениям, вызывая конфликты, насилие и разрушать семейные отношения. Я бы отметил, что даже высококачественный дорогой алкоголь, купленный винном бутике, может стать ядом, если его выпить в неумеренном количестве», — предупредил специалист.

Он также заключил, что даже небольшое количество качественного алкоголя может быть токсичным для организма и вызвать абстинентный синдром, то есть похмелье, если употреблять его на «голодный» желудок.

Ежегодно 3 октября во многих странах проводятся мероприятия в рамках Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом. Алкогольная зависимость является одной из самых больших проблем современного общества. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире ежегодно фиксируется более 3 млн смертей, связанных со злоупотреблением спиртным.