Врач назвал признаки дефицита внимания у ребенка

Врач отметил, что домашние тесты не ставят диагноз, но помогают понять, когда стоит обратиться к специалисту.

«Есть тесты, которые не ставят диагноз, но показывают, когда пора идти к врачу при подозрении на СДВГ. Спросите у ребенка вечером: „Что вы делали сегодня? Что ел на обед?“ Если он рассказывает связно, это норма. Хаотичные потоки информации: „Бегали… Потом я рисовал… А Саша толкнул… А потом я не помню“ — должны насторожить», — предупредил Хатшуков.

Врач также предложил посадить ребенка за раскраску или конструктор и попросить спокойно посидеть пять минут. Если ребенок встает больше трех раз, отвлекается, болтает ногами или падает со стула, родителям стоит проконсультироваться со специалистом.

Хатшуков посоветовал назвать ребенку три слова — «кот, дом, сок» — и попросить повторить их через две минуты после отвлекающего разговора. Если ребенок «зависает» и переспрашивает, это может быть поводом заподозрить СДВГ.

Невролог Марианна Джикия ранее предупредила, что без лечения СДВГ у детей может привести к депрессии, тревожным расстройствам, поведенческим проблемам и плохой успеваемости.

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