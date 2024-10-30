Врач назвал опасную болезнь, которая часто передается в детских коллективах

Дети, особенно в младших и ясельных группах, невероятно чувствительны к менингококковой инфекции, вызывающей менингит — воспаление оболочек головного и спинного мозга. Это крайне опасная болезнь, которая при отсутствии лечения заканчивается смертельным исходом в 75–85% случаев, сообщил РИАМО директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест», к. м. н. Дмитрий Буланов.

Ситуацию также ухудшают стремительное развитие болезни и симптомы, которые на начальном этапе напоминают обычную ОРВИ.

«Из-за восприимчивости детей к менингококковой инфекции ее вспышки особенно часто возникают именно в детских коллективах. Этому способствуют и особенности возбудителя Neisseria meningitidis — клетка вырабатывает мощный эндотоксин, который попадает в кровь после ее разрушения», — сказал Буланов.

Сама же бактерия способна достаточно долго сохранять жизнеспособность на окружающих поверхностях, поэтому болезнь быстро распространяется в сплоченных младших и ясельных коллективах, где дети постоянно контактируют друг с другом и пользуются общими игрушками, которые могли побывать до этого во рту у заболевшего ребенка.

«Для этой инфекции характерна очень опасная в эпидемиологическом плане форма, которая называется менингококковый назофарингит. Это самая легкая форма, которая симптоматически протекает как неосложненное ОРВИ и редко диагностируется. Именно в этом и заключается основная проблема — в какой-то период бактерионосители могут начать выделять микроорганизм в окружающую среду, например, при кашле или даже во время обычного разговора. А бактерионосителем фактически может быть любой человек, поскольку наша носоглотка — природный резервуар менингококка», — обозначил врач.

Главная опасность заключается в способности инфекции перейти в генерализованную форму из менингококкового назофарингита. Это обусловлено особыми свойствами возбудителя, за счет которых он может буквально проникнуть в оболочки мозга через заднюю стенку глотки. Вероятный результат — развитие гнойного менингококкового менингита. Он начинается с общих для ОРВИ симптомов: жалоб на першение в горле, слабости и кашля. Но за ними внезапно следуют повышение температуры почти до 40 градусов, ригидность затылочных мышц и другие признаки менингита. Все может наступать крайне стремительно, буквально в течение одного дня, даже у ребенка, который накануне казался относительно здоровым.

«К сожалению, менингококковый менингит обычно не проходит бесследно. Если человек выжил и восстановился, то могут пострадать ментальные и когнитивные функции мозга. В их число входят потеря слуха, нарушения памяти, судорожный синдром, эпилепсия. Иммунологические и индивидуальные особенности ребенка могут привести к тому, что его организм не справится с инфекцией. Однако определить наличие этих особенностей можно только после возникновения вспышки заболевания. Профилактические меры включают мазки задней стенки глотки у всех контактных лиц, экстренную вакцинацию и изоляцию носителей инфекции», — добавил кандидат медицинских наук.

Ключевую роль в предотвращении генерализованной формы инфекции играет экстренная вакцинация — она защищает как больных, так и бессимптомных носителей. Это позволяет иммунной системе быстро реагировать и предотвращает развитие менингита у лиц, находящихся в очаге инфекции. Кроме того, важна и правильная реакция на появление соответствующих симптомов. В современных медицинских лабораториях доступны быстрые методы тестирования, позволяющие узнать результат через день после взятия биоматериала, а в некоторых случаях — спустя несколько часов.