Врач назвал неожиданные последствия пассивного курения
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Врач-офтальмолог Кирилл Светлаков предупредил, что пассивное курение наносит серьезный вред здоровью человека. По его словам, самым уязвимым органом считаются глаза, сообщает «Секрет фирмы».
Светлаков подчеркнул, что из-за регулярного вдыхания табачного дыма может развиться конъюнктивит. Речь идет о воспалении слизистой оболочки глаза, которое вызывает покраснение, зуд и слезотечение.
«Согласно научным данным, пассивное курение повышает риск развития катаракты на 40−50% по сравнению с людьми, не подвергающимися воздействию дыма», — отметил офтальмолог.
Помимо этого, пассивное курение может привести и к ухудшению зрительных функций. Среди них — снижение ночного и периферического зрения, а также усиление светочувствительности, заключил окулист.