Врач назвал любимые места клещей на теле человека

Любимые места у клещей на теле человека — это нежная кожа в области подмышечных впадин, паховая область, анальная складка, шея. Присасывание клеща происходит постепенно, сообщил РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

«Чтобы присосаться, самка клеща порой несколько часов „путешествует“ по телу хозяина в поисках наиболее нежной и безопасной зоны. Как правило, это нежная кожа на теле в области подмышечных впадин, складка под молочной железой, разгибательная поверхность крупных суставов, то есть коленный, локтевой, паховая область, анальная складка, шея, область возле ушной раковины», — сказал Неронов.

Он добавил, что присасывание происходит постепенно, с помощью своих хелицеров самка погружает голову в капиллярное «озерцо» крови и как бы «ныряет» для получения жизненно необходимого для ее потомства «лакомства».

«Для завершения жизненного цикла самка клеща должна получить порцию крови, для этих целей ей необходим „хозяин“, на котором она в течение от 2 до 7 дней может незаметно получить необходимую ей „порцию“», — рассказал инфекционист.