Врач Наро-Фоминского перинатального центра стал лауреатом премии «ПроДокторов»

Гинеколог-эндокринолог Наро-Фоминского перинатального центра Дмитрий Канаев в 2026 году стал лауреатом премии «ПроДокторов». Пациенты своими оценками и отзывами признали его одним из лучших специалистов региона, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Дмитрий Канаев стал лауреатом премии «ПроДокторов», победителей которой определяют по оценкам и отзывам пациентов. Это единственная в России награда, лауреатов которой выбирают сами пациенты. В 2026 году в премии участвовали более 850 тыс. врачей, победителей определяли в течение года.

«Приятно, что пациенты так высоко оценивают мой труд. Я всегда стараюсь найти подход к каждому, объяснить все простым и понятным языком — чтобы человек уходил от меня не с тревогой, а с ясностью и уверенностью. Эта награда для меня — прежде всего доверие пациентов, и я благодарен каждому, кто доверяет мне свое здоровье и будущее. Буду и дальше делать все, чтобы оправдывать это доверие», — отметил гинеколог-эндокринолог Наро-Фоминского перинатального центра Дмитрий Канаев.

Коллектив перинатального центра поздравил Дмитрия Михайловича с наградой и пожелал успехов на следующих этапах конкурса. В центре подчеркнули, что признание пациентов — главная оценка работы врача.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.