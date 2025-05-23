Врач МОЦОМД рассказала о профилактике гестационного сахарного диабета у беременных

В неделю профилактики эндокринных заболеваний врач-терапевт родильного дома Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Дарья Гальцева рассказала о важности своевременной диагностики и профилактики гестационного сахарного диабета (ГСД) у беременных, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

ГСД — это форма диабета, которая развивается во время беременности и обычно проходит после родов. Однако, он может представлять серьезную угрозу для здоровья как матери, так и ребенка.

«Раннее выявление гестационного сахарного диабета и правильное ведение беременности позволяют минимизировать риски. Основные факторы риска развития ГСД включают избыточный вес или ожирение до беременности, наличие ГСД в предыдущих беременностях, семейный анамнез диабета 2 типа, а также принадлежность к определенным этническим группам», — подчеркнула специалист.

Профилактика ГСД включает в себя несколько ключевых аспектов: здоровое питание. Рекомендуется употреблять пищу, богатую клетчаткой, с низким содержанием сахара и насыщенных жиров. Важно отдавать предпочтение цельнозерновым продуктам, овощам и фруктам. Регулярная физическая активность: умеренные физические упражнения, такие как ходьба, плавание или йога для беременных, помогают поддерживать нормальный уровень сахара в крови. Контроль веса: важно следить за прибавкой в весе во время беременности, чтобы она соответствовала рекомендациям врача. Регулярные обследования: все беременные женщины должны проходить скрининг на ГСД между 24 и 28 неделями беременности. Женщинам из группы риска может быть рекомендовано более раннее обследование.

«При своевременной диагностике и соблюдении рекомендаций врача, большинство женщин с ГСД могут родить здоровых детей. Важно помнить, что этот диагноз — это не приговор, а состояние, которое можно и нужно контролировать», — отметила Гальцева.

Помимо профилактических мер, Гальцева акцентировала внимание на важности самоконтроля уровня глюкозы в крови. Женщинам, у которых диагностирован ГСД, необходимо регулярно измерять уровень сахара в крови и вести дневник, чтобы отслеживать динамику и корректировать лечение в соответствии с рекомендациями врача. В заключение, врач-терапевт подчеркнула, что профилактика ГСД — это важная составляющая здоровой беременности. Соблюдение простых правил здорового образа жизни и регулярные обследования помогут снизить риск развития ГСД и обеспечить благополучное вынашивание и рождение здорового ребенка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

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