Врач Морозова: диспансеризацию ребенка перед школой можно провести за 4 часа

До начала учебного года осталось меньше месяца. Сейчас школьникам надо пройти диспансеризацию, это лучше сделать пораньше, так как ближе к сентябрю будет больше желающих, сообщила РИАМО старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Екатерина Морозова.

«Цель диспансеризации — вовремя диагностировать у человека возможные неинфекционные заболевания или риск их появления. Для детей и подростков она также необходима для профилактики заболеваний в детском коллективе», — пояснила педиатр.

По ее словам, если ребенок пришел натощак, то комплексный осмотр, включающий все необходимые по полу и возрасту лабораторные и инструментальные исследования и консультации узких специалистов, можно провести за 4 часа.

«При желании диспансеризацию можно пройти в течение недели. И, конечно, чем ближе к 1 сентября, тем больше будет желающих», — отметила Морозова.