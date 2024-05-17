Врач МОНИКИ рассказала, как избежать гипертонии

17 мая отмечается Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией. Почти половина из тех, кто страдает артериальной гипертонией, не подозревает о своем диагнозе, так как у нее нет явных симптомов, которые могут встревожить пациента. Однако со временем гипертония может привести к поражению различных органов и стать фактором риска инсульта, инфаркта миокарда, образования атеросклеротических бляшек, ишемической болезни сердца, почечной недостаточности, глаукомы и многих других. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Чтобы сохранить здоровье и избежать серьезных осложнений, необходимо следить за правильным питанием — уменьшить потребление соли, жиров и углеводов, увеличить количество фруктов, овощей, злаковых и нежирных продуктов. Также важна физическая активность. Регулярные физические упражнения могут помочь снизить артериальное давление — обсудите с врачом оптимальный уровень нагрузок. Важно избегать стресса, его уровень можно снизить с помощью релаксации, медитации, йоги или других методов. И избавиться от вредных привычек — курение и употребление алкоголя могут ухудшить ситуацию с артериальным давлением», — рассказала заведующая кардиологическим отделением МОНИКИ им. Владимирского Нино Соселия.

Такие советы являются общими и рекомендации могут различаться в зависимости от индивидуальной ситуации и консультации с врачом. Чтобы вовремя заметить развитие этого заболевания, стоит контролировать уровень своего артериального давления, а также проходить профилактические осмотры у кардиолога и диспансеризацию. Помните, что пить лекарства нужно только по назначению врача. Специалист может назначить вам лекарства для контроля давления, которые необходимо принимать регулярно и в соответствии с рекомендациями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.