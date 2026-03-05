Врач МОНИКИ Попцов: после трансплантации сердца люди живут активной жизнью

После трансплантации сердца люди могут активно заниматься спортом, сообщил корреспонденту РИАМО заведующий кардиореанимацей Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского Виталий Попцов.

Он отметил, что в этом году было принято решение о продолжении трансплантологии сердца.

«Московская область — это очень большой регион, и в нем есть пациенты с тяжелой формой острой сердечной недостаточности, которые не поддаются медикаментозному лечению. Из этой ситуации выходом является только трансплантация сердца. МОНИКИ — это ведущие лечебное учреждение Московской области, где сконцентрированы необходимые ресурсы для успешного трансплантации сердца», — сказал Попцов.

Эта программа была инициирована в текущем году, уточнил он.

«За 2 месяца мы выполнили 3 операции у пациентов, которые нуждались в пересадке сердца. Два пациента выписаны, а третий пациент проходит процедуру реабилитации в отделении кардиологии. В скором времени он будет готов к выписке из стационара», — заявил Попцов.

Он уточнил, что пациентам были подобраны подходящие органы для трансплантологии. После этого начинается подготовка к операции. Для этого пациента подключают к аппарату искусственного кровообращения, затем специалисты начинают процедуру. После пациенту проводят необходимую терапию, чтобы организм не отторгал трансплантированное сердце.

«Со временем пациенты полностью восстанавливаются и могут вернуться к активной жизни. Некоторые, при желании, могут заниматься активными видами спорта и участвовать в соревнованиях», — добавил Попцов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.

