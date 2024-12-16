Врач МОНИИАГ рассказала, что можно есть беременным на новогодних каникулах

Новый год и зимние каникулы — один из самых счастливых периодов, но обильные застолья и походы по гостям могут негативно отразиться на здоровье будущей мамы. Как уберечь себя от возможных опасностей, рассказал врач акушер-гинеколог акушерского физиологического отделения МОНИИАГ Татьяна Забелина. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Правильному питанию беременной женщины стоит уделять внимание во время любых праздничных мероприятий. Не должны стать исключением и новогодние праздники. Из рациона будущей мамы должны быть исключены жирные, жареные и копченые продукты. Стоит отдать предпочтение тушеным и запеченным вариантам праздничных блюд. По возможности желательно пересмотреть рецептуру традиционных салатов с майонезом, добавлять в них нежирные сорта мяса, а не колбасу», — рассказала врач.

Врач предостерегла будущих мам от нездорового режима, при котором женщины переедают за праздничным столом, а потом пытаются компенсировать излишества голодными периодами. Такой рацион, как считает врач, может привести к расстройствам пищеварения и повлиять на самочувствие беременной женщины. Она посоветовала контролировать объем и качество потребляемой пищи, не бояться «обидеть» хозяев своим отказом пробовать не лучшие для беременной женщины варианты пищи и, если потребуется, проводить разгрузочные дни, в которые употреблять полезные продукты: молочные блюда, каши, овощи, фрукты 3-4 раза в день.

Из напитков врач порекомендовала отдать предпочтение некрепкому зеленому чаю, напиткам из фенхеля и аниса, щелочной минеральной воде, а также, чаю из ромашки, несладким натуральным сокам в умеренном количестве. При отсутствии противопоказаний врач рекомендовала не забывать о прогулках, плавании, утренней зарядке, чтобы череда зимних праздников не превращалась только в застолья, а беременная женщина получала регулярные недлительные физические нагрузки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.