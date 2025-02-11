Врач МОНИИАГ рассказал о причинах развития сахарного диабета у беременных

Во время беременности у почти 17% беременных выявляется повышение уровня глюкозы крови, у части из них развивается гестационный сахарный диабет (ГСД) или так называемый «диабет беременных». Почему он возникает и как будущей маме себя вести, чтобы не навредить себе и ребенку, если ей поставили данный диагноз, рассказал врач акушер-гинеколог МОНИИАГ Давид Аветисян. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Диабет беременных может развиться у любой, даже совершенно здоровой женщины, потому что сама по себе беременность и гормоны, вырабатываемые плацентой, изменяют обмен веществ будущей мамы. Но такие факторы как малоподвижный образ жизни, лишний вес, возраст старше 35 лет и многие другие, увеличивают эти риски», — сказал врач.

Аветисян назвал главным залогом здоровья малыша — соблюдение мамой, которой был поставлен диагноз ГСД, предписанной диеты, физическую активность и самоконтроль уровня сахара крови. Он подчеркнул, что в вопросе питания не может быть никаких компромиссов: все усилия врачей могут быть напрасны, если мама не следует назначениям врача, полагаясь на «авось», не соблюдает назначенную диету и регулярно нарушает ее, даже по «чуть-чуть».

Он напомнил, что высокий уровень глюкозы крови запускает у плода ряд изменений в организме, который может привести к осложнениям в родах, в раннем послеродовом периоде, а также увеличивает риски развития ожирения и сахарного диабета у ребенка в будущем.

Врач посоветовал каждой женщине, которой был диагностирован гестационный сахарный дибет, не отчаиваться, ведь при грамотном лечении и соблюдении всех рекомендаций врача, возможно рождение абсолютно здорового ребенка, а также пожелал запастись терпением и силой воли на весь период беременности, а все вкусные соблазны отложить на период после рождения малыша.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.