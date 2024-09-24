Врач МОНИИАГ избран президентом международной медицинской ассоциации

20–21 сентября на Бали прошел Международный конгресс по эндометриозу, на котором присутствовали более 450 врачей из 25 стран мира. Руководитель отделения оперативной гинекологии с онкогинекологией и дневным стационаром Московского областного НИИ акушерства и гинекологии Александр Попов был удостоен чести являться Президентом Азиатской Ассоциации по эндометриозу в 2026–2028 гг., сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Это избрание — не только признание личных заслуг профессора Попова в деле улучшения качества жизни женщин, но и большая честь для института, где наши коллеги под его руководством ведут обширные исследования и проводят лечение самых сложных пациентов, а также для всей российской медицины», — сказал директор МОНИИАГ, профессор РАН Роман Шмаков.

При эндометриозе происходит разрастание внутреннего слоя матки за его нормальные пределы и распространение на другие внутренние органы. Заболевание нарушает не не только репродуктивные способности женщин, но и причиняет сильную боль, значительно влияя на их жизни.

В стенах МОНИИАГ накоплен самый большой опыт в нашей стране по использованию роботической системы для лечения гинекологических заболеваний. Здесь проведено более 1500 высокотехнологичных операций по лечению пациентов с самыми разными патологиями, включая и наиболее сложных больных с распространенным эндометриозом.

В 2023 году в МОНИИАГ был открыт областной центр по лечению эндометриоза. За более чем один год работы уже принято более 100 сложных больных с этой патологией, часть из них была успешно прооперирована в стенах МОНИИАГ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.