Врач Молостова объяснила, чем опасен дефицит коллагена

Кандидат медицинских наук Татьяна Молостова рассказала, как проявляется дефицит коллагена и чем он опасен для организма.

Коллаген — основной компонент соединительной ткани. Он участвует в регенерации, поддерживает подвижность суставов, укрепляет кости и мышцы, влияет на состояние кожи и ногтей.

«Коллаген постоянно синтезируется в организме и также постоянно распадается. Пик его выработки приходится на 20 лет. После 30 лет выработка фибриллярных белков сокращается, а скорость их распада ускоряется, это приводит к дефициту коллагена. К пятидесяти годам в организме теряется половина коллагена и каждый последующий год приводит к потере еще 1-2%», — предупредила Татьяна Молостова в эфире радио Sputnik.

«О дефиците коллагена в организме говорят следующие признаки: появление морщин и дряблость кожи, ломкость ногтей, боль в суставах, фтальмологические заболевания. Впрочем, здоровый образ жизни, правильное питание с достаточным количеством белка и прием добавок может повысить синтез коллагена в организме», — подчеркнула она.

Молостова пояснила, что коллаген из пищи распадается на аминокислоты, из которых организм синтезирует белок заново. При дефиците белка добавки в первую очередь идут на поддержку суставов, а не на внешние эффекты.

«Поэтому, прежде чем принимать пищевые добавки, следует сделать скрининг, чтобы понять общее состояние организма. Если в ходе исследования подтвердятся более серьезные проблемы, это не означает, что пищевые добавки с коллагеном противопоказаны. Речь идет о приеме под контролем врача с учетом всех индивидуальных особенностей», — заключила Татьяна Молостова.

