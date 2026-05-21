Врач Мойсенко дала советы по работе в офисе в жару

В жару важно поддерживать водный баланс и регулярно проветривать помещение. Главный врач клиники «Риммарита», кандидат медицинских наук, диетолог и терапевт Римма Мойсенко посоветовала организовать постоянное сквозное проветривание и пить воду небольшими порциями в течение дня.

«Сквозное проветривание должно быть постоянным. Дальше – контроль приема воды. Хорошо, если каждый час по 200-250 г человек будет принимать жидкость. Исключить нужно тяжелую пищу, жирное, жареное, особенно пищу на ходу, например, хот-доги и всевозможный фастфуд», — пояснила Римма Мойсенко.

Терапевт добавила, что в жаркую погоду организм теряет магний и натрий, поэтому для поддержки сердечно-сосудистой системы можно пить горячий чай. Холодные напитки допустимы, но они не должны быть слишком контрастными по отношению к температуре воздуха.

«Как правило, в жару уже неяркий аппетит, больше хочется ягоды, фрукты и мороженое. К нему нужно относиться осторожно, потому что любой сладкий продукт провоцирует аппетит на сладкое. Также не забываем, что в офисе носим легкую одежду. И более того, если есть возможность принять душ, это будет хорошо», — заключила Римма Мойсенко.

