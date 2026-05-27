Врач Мхитарян заявил, что наушники вызывают сонливость

Врач-оториноларинголог Химкинской клинической больницы Вардгес Мхитарян заявил, что продолжительное прослушивание музыки и подкастов способно привести к переутомлению и ощущению тяжести в голове.

«Постоянное воздействие звука, особенно громкого, приводит к переутомлению слухового анализатора. Мозг вынужден непрерывно обрабатывать поток аудиальной информации, что требует значительных энергетических затрат. В результате возникает общее чувство утомления», — пояснил специалист.

Он отметил, что внутриканальные и плотно прилегающие накладные модели создают замкнутое пространство в слуховом проходе. Это может нарушать вентиляцию, повышать температуру и влажность, способствуя размножению бактерий и появлению дискомфорта. По словам врача, в таких условиях организм испытывает недостаток кислорода, что провоцирует сонливость.

Мхитарян добавил, что мощный бас и длительное ношение наушников могут воздействовать на вестибулярный аппарат, вызывая головокружение и чувство разбитости. Врач рекомендовал не превышать безопасный уровень громкости, делать перерывы на 10–15 минут и выбирать модели без избыточного давления на уши.

Ранее отоларинголог Алигусейн Алиев предупреждал, что использование чужих наушников-вкладышей повышает риск ушных инфекций из-за микробов и грибков на амбушюрах.

