Поэты-песенники Подмосковья стали дипломантами конкурса «Отчизны верные сыны»

Фестиваль собрал 3375 участников из 73 регионов России, а также из государств ближнего зарубежья. Это самый масштабный музыкально-поэтический конкурс в стране. Мероприятие сплотило людей, которых объединяют общие ценности: патриотизм, уважение к истории, культуре и традициям России.

В состав авторитетного жюри вошли сопредседатели — Заслуженный артист РФ Сергей Трофимов и Заслуженный деятель искусств РФ Александр Шаганов. Ежемесячно они подводили итоги и называли имена дипломантов. За семь месяцев творческого соревнования в общей сложности дипломантами стали 222 человека, а из них затем выбрали 15 лауреатов.

В текущем фестивальном сезоне ключевыми темами заочного конкурса были выбраны: подвиг наших предков в годы Великой Отечественной войны, героизм нынешних защитников Родины, которые выполняют свой долг в зоне СВО, а также единство народов России. Фестиваль «Гринландия» и конкурс «Отчизны верные сыны» превратились в важнейшие площадки для продвижения этих идей, помогая привлекать внимание к богатству культурного наследия и патриотическим ориентирам.

Дипломантами конкурса стали представители Подмосковья: Дубовикова Варвара Денисовна из ГО Люберцы, Лаврин Олег из г. Балашиха, Новик Тамара Александровна из Орехово-Зуево, Рыльщиков Илья Валерьевич из ГО Люберцы, Малаховка, дуэт «МарСон» из г. Люберцы, Солянова Елизавета Сергеевна из Мытищенского р-на, г. Долгопрудный, Казевич Даниил Игоревич из г. Электросталь, Спицкий Марк из г. Люберцы.

«Фестиваль „Гринландия“ — уникальное культурное явление, объединяющее талантливых людей со всей России. Наш святой долг знать свою историю, извлекать из нее уроки, сохранить связь времен и передать эстафету памяти подрастающему поколению. И один из самых простых способов достучаться до сердец — это стихи и песни», — отметил председатель фестиваля, депутат Госдумы Олег Валенчук.

