Врач Маневич: капли для носа нельзя использовать дольше 7 дней

«Сосудосуживающие капли нельзя использовать дольше семи дней. Даже если на восьмой день симптомы простуды сохраняются, применение капель необходимо прекратить, чтобы избежать формирования зависимости и других нежелательных последствий», – сказал Маневич.

Он добавил, что в сезон простуд существует значительный риск развития зависимости от сосудосуживающих капель. Однако важно понимать, что эти капли необходимы именно в первые дни простуды для предотвращения осложнений, таких как синусит или отит.

«Если у человека явные симптомы простуды — насморк, боль в горле, повышенная температура, — применение сосудосуживающих капель оправдано. Даже если уже диагностирован вазомоторный ринит или есть зависимость от капель, их можно использовать в первые дни болезни. В таких случаях допускается использование капель 3–4 раза в день, но в разумных пределах», – предупредил врач.

Маневич отметил, что современные препараты с сосудосуживающим эффектом часто включают дополнительные компоненты, такие как масла (например, алоэ), которые уменьшают негативное воздействие на слизистую. Эти препараты предпочтительнее дешевых вариантов, содержащих только ксилометазолин, который сильно сушит слизистую носа.

«В аптеках также доступны комбинированные капли, которые содержат не только сосудосуживающие вещества, но и антибиотики или стероиды. Эти компоненты помогают снять воспаление и бороться с бактериальной инфекцией. Названия конкретных препаратов здесь приводить не будем, но важно помнить: врач может порекомендовать такие капли, чтобы они не только снимали симптомы, но и лечили причину воспаления», – заключил специалист.