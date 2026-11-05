Врач Люберецкой больницы объяснил, почему витамин С не защищает от простуды

Заведующий первым поликлиническим отделением Люберецкой больницы Николай Суворов рассказал, что прием витамина С не гарантирует защиты от ОРВИ, а бесконтрольное употребление добавок может навредить здоровью, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Здоровым людям с разнообразным и сбалансированным питанием обычно не нужны дополнительные витамины осенью и зимой. Организм получает необходимые вещества из пищи независимо от сезона.

«Исключение составляют случаи, когда у пациента выявлен дефицит определенных веществ. Тогда необходимость и дозировку препаратов на основании результатов анализов определяет врач», — пояснил заведующий первым поликлиническим отделением Люберецкой больницы Николай Суворов.

Витамины D и С участвуют в работе иммунной системы. Витамин D также необходим для здоровья костей и мышц, а витамин С — для синтеза коллагена. Однако избыток витаминов, как и их недостаток, негативно влияет на внутренние органы. Например, передозировка витамина D может вызвать тошноту, рвоту и повышенную утомляемость.

Витамин С не является средством профилактики простуд у здоровых людей. По словам врача, нет подтвержденных данных, что его прием гарантирует защиту от ОРВИ или помогает вылечить инфекцию.

Ломкость ногтей и волос может указывать на нехватку витаминов, но определить дефицит только по симптомам нельзя. Необходимость обследования и анализов должен оценивать врач.

В сезон простуд рекомендуется есть больше овощей и фруктов, следить за достаточным количеством белка в рационе и соблюдать режим сна. Для поддержания здоровья также важны регулярная физическая нагрузка и прогулки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.