Врач Кузьмин: технологии и одномоментная имплантация удешевили лечение зубов

Современные технологии сокращают сроки и стоимость имплантации зубов. Все чаще процедуры проводят за один-два визита. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, стоматолог-имплантолог Игорь Кузьмин.

Классический двухэтапный протокол постепенно уходит в прошлое, отметил Игорь Кузьмин. По словам врача, новые технологии позволяют уменьшить число операций, ускорить заживление и сделать результат более предсказуемым.

«Раньше имплантат устанавливали, «прятали» под десну и ждали 3-6 месяцев, пока он приживется. Затем следовала повторная операция, и только после нее начиналось протезирование. Современная имплантация – это уже не долгая история на месяцы. При правильном планировании многие задачи можно решить буквально за один-два визита без потери надежности», — подчеркнул Кузьмин в эфире радио Sputnik.

Сегодня все чаще применяют одномоментную имплантацию. Врач удаляет зуб, сразу устанавливает имплантат и фиксирует временную коронку. Это сокращает расходы за счет уменьшения числа вмешательств и визитов в клинику.

«Такой подход сокращает расходы: вместо двух или трех хирургических вмешательств проводится одно. Это означает меньше операций и расходных материалов, реже визиты в клинику и соответственно более доступную итоговую стоимость лечения», — пояснил Кузьмин.

Ускорение стало возможным благодаря конической форме имплантатов и специальной резьбе, цифровому планированию. Компьютерная томография и 3D-моделирование позволяют заранее рассчитать позицию имплантата и снизить риск осложнений, добавил врач.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.