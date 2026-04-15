В Химках прошел турнир «Весенние колибри» по гимнастике

Соревнования по художественной гимнастике «Весенние колибри» прошли 15 апреля в спорткомплексе «Юбилейный» в Химках. Гимнастки из Подмосковья разыграли награды в личном зачете, спортсменки из Химок заняли призовые места в нескольких возрастных категориях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир объединил участниц из разных городов региона. Химчанки показали высокие результаты в трех возрастных группах.

В категории 2011 года рождения золото завоевала Ева Колганова, бронзу получила Варвара Фатькина. Среди спортсменок 2012 года серебро выиграла Полина Цаплыгина. В самой младшей группе 2019 года рождения золото взяла Виктория Кочеткова, бронзу — Анна Тумкина.

Соревнования проходят в два этапа. 15 апреля состоялся личный зачет, в этот же день гимнастки выступят в групповом зачете.

«Мы гордимся нашими спортсменками. Они упорно работали на тренировках и сегодня показали все, чему научились. Эти достижения — результат их труда и настойчивости. Мы надеемся на их дальнейшее успешное выступление», — подчеркнул лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов.

Спортсменки спортивной школы «Химки» продолжают успешно выступать на региональных стартах и подтверждают высокий уровень подготовки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.