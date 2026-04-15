Глава Электростали проверил благоустройство и работу служб

Глава городского округа Электросталь Филипп Ефанов 14 апреля провел плановый объезд территорий и оценил ход работ по благоустройству и содержанию дворов. Он проконтролировал устройство новой пешеходной зоны и состояние придомовых территорий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вдоль улицы Рабочей от платформы Машиностроитель до пересечения с улицей Советской началось обустройство народной тропы. Жители ранее просили создать удобный пешеходный маршрут вдоль железной дороги. Сейчас рабочие демонтируют старое асфальтобетонное покрытие и укладывают песчаное основание. Завершить все работы планируется до конца мая.

Также глава округа проверил благоустройство территории у памятника «Солдатам России». По информации администрации, работы здесь завершат до начала мая.

Отдельное внимание уделили содержанию дворов и придомовых территорий. По ряду адресов сохраняются замечания по уборке. Все проблемные участки зафиксированы, установлены сроки устранения недочетов.

В округе продолжается месячник по благоустройству. Жителей приглашают присоединиться к субботникам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.