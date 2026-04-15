В Химках прошла финальная эстафета спартакиады коллективов

Заключительным этапом соревнований стала эстафета 4 по 100 метров — один из самых зрелищных видов программы. Восемь команд вышли на беговые дорожки, чтобы побороться за секунды и продемонстрировать слаженность действий.

Старт забегам дал муниципальный депутат, член партии «Единая Россия», заслуженный работник физической культуры и спорта Московской области Валентин Герасимов.

«Эстафета — это символ командной работы. Здесь важен вклад каждого участника, слаженность действий и ответственность перед товарищами по команде. Именно такие качества необходимы не только в спорте, но и в профессиональной деятельности», — отметил Валентин Герасимов.

В числе участников — представители научно-производственного объединения имени Лавочкина, «Энергомаша», управления физической культуры и спорта округа и других организаций. Каждый этап дистанции требовал максимальной концентрации и четкой передачи эстафетной палочки.

Муниципальный депутат Инна Монастырская подчеркнула, что спартакиада среди работников предприятий и образовательных учреждений проводится в Химках уже 15 лет и стала доброй традицией. В этом году программа включала 15 дисциплин, в том числе дартс, гиревой спорт, жим штанги лежа, спортивное ориентирование и настольный теннис. Впереди — торжественное награждение победителей в личном и командном зачете.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.