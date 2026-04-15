В Ленинском округе построят мусороперегрузочную станцию к маю

Строительство инновационной мусороперегрузочной станции продолжается в Ленинском округе Подмосковья. Готовность объекта составляет 60%, завершить работы и ввести его в эксплуатацию планируют в конце апреля — начале мая 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Депутат Госдумы Алла Полякова вместе с министром по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорем Даниленко и главой Ленинского округа Станиславом Каторовым проверили ход строительства объекта. Проект направлен на оптимизацию системы вывоза ТКО в муниципалитете.

Сейчас мусоровозы доставляют отходы на перегрузочные пункты в соседние округа, что увеличивает сроки транспортировки. Новая станция позволит сократить логистические цепочки и повысить экологичность процесса. По данным администрации, строительная готовность объекта достигла 60%.

«Это уникальный проект, аналогов которому в Российской Федерации на сегодняшний день нет. Станция создается для оптимизации вывоза отходов именно в Ленинском городском округе. Мы планируем завершить все работы и ввести объект в эксплуатацию уже в конце апреля — начале мая текущего года», — рассказала генеральный директор ООО «Каширский РО» Марина Мезенцева.

На площадке завершили монтаж фундаментных плит под ангар и навес, продолжается установка металлоконструкций. Специалисты монтируют ливневую канализацию и железобетонное ограждение, нижний слой асфальтобетонного покрытия выполнен наполовину.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.