Врач Кутушов: газировки, колбасы и жвачки небезопасны для здоровья человека
Врач-токсиколог Михаил Кутушов предупредил, что продукты, которые достаточно просто залить кипятком, разогреть, а некоторыми сразу можно перекусить, содержат в себе концерогены и опасные химические элементы. Он назвал список самых опасных продуктов, сообщает Общественная Служба Новостей.
По мнению эксперта, особую осторожность стоит проявлять при употреблении продуктов быстрого приготовления. Картофельный порошок, сухая лапша, бульонные кубики, полуфабрикаты — «солевая бомба», приправленная большим количеством консервантов, усилителями вкуса и искусственными красителями. Постоянный прием такой пищи приводит к задержке жидкости в организме, повышению кровяного давления и нарушению работы пищеварения.
В состав колбасных изделий, сосисок и сырокопченой продукции могут входить скрытые жиры, нитриты и другие добавки. Они напрямую влияют на сердечно-сосудистую систему и повышают риск онкологических заболеваний.
Чипсы, жевательная резинка, сухарики, орешки в глазури, леденцы, растворимые напитки и попкорн содержат в себе акриламид и фелатанин, которые обладают канцерогенными веществами и могут вызвать генетические мутации.
Сладкие газировки негативно сказываются на работе почек, сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата, так как в их составе есть бисфенол и фосфаты. Картофель с зеленой кожурой тоже содержит токсическое вещество — соланин.
«Перезревшие грибы, косточки вишни, редька, мускатный орех, зеленые помидоры, фасоль и бузина также содержат токсичные соединения, которые могут быть опасны для здоровья», — заключил токсиколог.