Врач Кутушов: газировки, колбасы и жвачки небезопасны для здоровья человека

Врач-токсиколог Михаил Кутушов предупредил, что продукты, которые достаточно просто залить кипятком, разогреть, а некоторыми сразу можно перекусить, содержат в себе концерогены и опасные химические элементы. Он назвал список самых опасных продуктов, сообщает Общественная Служба Новостей .

По мнению эксперта, особую осторожность стоит проявлять при употреблении продуктов быстрого приготовления. Картофельный порошок, сухая лапша, бульонные кубики, полуфабрикаты — «солевая бомба», приправленная большим количеством консервантов, усилителями вкуса и искусственными красителями. Постоянный прием такой пищи приводит к задержке жидкости в организме, повышению кровяного давления и нарушению работы пищеварения.

В состав колбасных изделий, сосисок и сырокопченой продукции могут входить скрытые жиры, нитриты и другие добавки. Они напрямую влияют на сердечно-сосудистую систему и повышают риск онкологических заболеваний.

Чипсы, жевательная резинка, сухарики, орешки в глазури, леденцы, растворимые напитки и попкорн содержат в себе акриламид и фелатанин, которые обладают канцерогенными веществами и могут вызвать генетические мутации.

Сладкие газировки негативно сказываются на работе почек, сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата, так как в их составе есть бисфенол и фосфаты. Картофель с зеленой кожурой тоже содержит токсическое вещество — соланин.

«Перезревшие грибы, косточки вишни, редька, мускатный орех, зеленые помидоры, фасоль и бузина также содержат токсичные соединения, которые могут быть опасны для здоровья», — заключил токсиколог.