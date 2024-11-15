Врач Крашкина: соперничество между мамой и дочерью может вызвать анорексию

Возможно, что внутрисемейные конфликты, такие как дистанцирование и соперничество между матерью и дочерью, могут способствовать развитию анорексии, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

16 ноября будет отмечаться Международный день борьбы с анорексией. Нервная анорексия — это болезненное самовосприятие своей внешности. Человек с этим заболеванием ощущает себя слишком полным, страдающим избыточным весом. В результате человек начинается придерживаться жестких диет, голодать. Все это приводит к другим проблемам со здоровьем. Более того, человек с анорексией может довести себя до смерти.

«В некоторых случаях значительную роль играют врожденные внутренние механизмы. Также возможно, что внутрисемейные конфликты, такие как дистанцирование и соперничество между матерью и дочерью, могут способствовать развитию этого расстройства», — сказала Крашкина.

Она пояснила, что анорексия является серьезным психическим заболеванием и относится к группе расстройств, которые наблюдаются и лечатся врачами-психиатрами. До сих пор не существует единой точки зрения на причины ее возникновения.

«Важно дифференцировать истинную анорексию и проблемы, связанные с весом у молодых людей. Нужно понять, является ли это реакцией на желание поднять самооценку путем коррекции веса и более презентабельного внешнего вида или же это стойкое убеждение в необходимости значительного снижения веса как нормы», — отметила психотерапевт.

Крашкина уточнила, что первым шагом в помощи человеку всегда остается разговор.

«Попытка помочь ему повысить самооценку не через коррекцию веса, а посредством поддержки в учебе, занятиях спортом или культурных программах. Это может помочь ему лучше почувствовать себя в коллективе и повысить статус», — рассказала специалист.