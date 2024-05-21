Врач Крашкина: причиной синдрома хронической усталости может быть цитомегаловирус

Вирус Эпштейна-Барр или цитомегаловирус могут быть причинами возникновения у человека синдрома хронической усталости (СХУ), сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Ирина Крашкина.

«Существует несколько версий возникновения СХУ, например, связь с вирусами или инфекциями, гриппом или отравлением пестицидами», – сказала Крашкина.

Она добавила, что СХУ может возникнуть на фоне хронических заболеваний, эмоциональных расстройств, нездорового образа жизни, неправильного питания, загрязненной экологии, а еще различных вирусов и инфекций.

«При возникновении подозрений на СХУ, первоначально рекомендуется обратиться к терапевту, а в зависимости от симптомов и причин заболевания, специалист может порекомендовать обратиться к психотерапевту, психологу, невропатологу, неврологу, врачу-эндокринологу или врачу-иммунологу для компетентной диагностики и лечения», – заключила специалист.