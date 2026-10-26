Врач Кондрахин: боль в суставах может появиться после ангины

Врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин назвал осложнения после ангины одной из возможных причин боли в суставах, сообщает RT .

По словам кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, боль в суставах может быть физиологической — от длительной нагрузки, или патологической — из-за травмы либо заболевания.

«Сустав постоянно испытывает нагрузку, поэтому любое воздействие на сустав — это может быть удар, это может быть какой-нибудь непреднамеренный вывих — может приводить к боли», — подчеркнул врач.

Среди возможных причин Кондрахин также назвал артрит, артроз, бурсит, ревматизм и псориаз. Суставы подвержены напряжению и травмам независимо от того, связана ли проблема с физиологической нагрузкой или патологией.

Помочь восстановлению могут специальные кинетические повязки, которые перераспределяют нагрузку, ортезы для разгрузки сустава и массаж. Если боль стала невыносимой, а сустав опух, Кондрахин рекомендовал сделать рентген и обратиться к травматологу.

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