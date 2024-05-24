Врач Казеннов: заболевания дыхательной системы стоят на 3 месте по смертности

По уровню смертности заболевания дыхательной системы стоят на 3 месте, но в целом динамика развития пульмонологии позитивная, сообщил РИАМО врач-пульмонолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Антон Казеннов.

«Век назад некоторые заболевания легких устанавливали посмертно. И сейчас есть еще множество нерешенных проблем», — сказал Казеннов.

Он добавил, что ранее в арсенале врача, лечащего заболевания бронхолегочной системы, было очень мало средств диагностики и терапии — фонендоскоп, мастерство и опыт. Смертность от пневмоний в доантибиотиковую эру была высока.

«Среди основных групп заболеваний легких — бронхиальная астма, которая может быть аллергической или не связанной с аллергией как инфекционно зависимая, чаще на фоне ОРВИ или от вдыхания веществ с раздражающим действием. Также сюда относится хронический бронхит и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ — ред.), которые чаще бывают как следствия длительного табакокурения», — рассказал пульмонолог.

Он также включил в этот список плевриты с образованием жидкости в пространстве полости между грудной клеткой и легочной тканью. В основной группе интерстициальные и гранулематозные заболевания легких, имеющие разные по своей природе происхождение, лечение и прогнозы.

«В лечении этой группы заболеваний, произошел научный прорыв в виде разработки и применении антифибротических препаратов, направленных на снижение темпов нарастания прогрессирующего фиброза легких, от которого ранее умирали в среднем в течение 3,5 лет после постановки диагноза», — отметил врач.