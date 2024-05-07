Врач Казеннов рассказал о последствиях игнорирования астмы

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Если не приступить к лечению астмы на определенной стадии, то бронхи начинают отекать, что приводит к их закупорке слизью, это мешает нормальному дыханию, сообщил РИАМО врач-пульмонолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Антон Казеннов.

7 мая отмечается Всемирный день борьбы с астмой. Он направлен на привлечение внимания общественности к проблеме роста заболеваемости астмой, повышение качества помощи астматикам и осведомленность людей о данном заболевании.

«При контакте с аллергенами, дыхательные пути становятся гиперактивными, что приводит к нарушению работы бронхов, затрудняющего проникновение воздуха и вызывающей удушье», — сказал Казеннов.

Он добавил, что мышечные волокна еще бронхов заменяются соединительной тканью, вызывая необратимые изменения в их структуре.

«При продолжительном воспалительном процессе в дыхательной системе ее органы начинают функционировать на повышенных оборотах. Количество людей, страдающих астмой, постоянно растет. Заболевание может затронуть людей любого пола и возраста, включая маленьких детей. Смертность от бронхиальной астмы очень высока», — уточнил врач.

Казеннов отметил, что осложнения бронхиальной астмы можно предотвратить. Приступы можно остановить, если начать лечение своевременно и регулярно принимать лечение, предписанные врачом для поддержания здоровья легких.