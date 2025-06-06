Врач Кашух рассказала, как выбрать безопасный и свежий продукт в магазине

«На глаз» свежесть продукта определить удается не сразу, поэтому для начала нужно обратить внимание на упаковку, срок годности, а потом внешний вид, сообщила РИАМО гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«К сожалению, определить качество продуктов «на глаз» можно не всегда: часто бактерии и вирусы не влияют на внешний вид, запах и вкус продуктов. Но все же стоит обращать внимание на подозрительные признаки. Первое, на что важно обратить внимание при выборе продуктов, упаковка. Крышки, банки, обертки должны быть целыми, без вмятин и подтеков, в вакуумной упаковке не должно быть воздуха», – сказала Кашух.

Она добавила, что дальше надо смотреть на дату изготовления и срок годности на всех продуктах, где он указан.

«Если срок вот-вот истечет или уже прошел, такой товар лучше оставить на полке или сказать о просрочке продавцу. «Пограничные» продукты могут даже казаться свежими, но есть их уже опасно. Проверять дату лучше всего на упаковке, а не на ценниках. Конечно, важно в любом случае оценить внешний вид и запах продуктов», – отметила гастроэнтеролог.

Кашух рассказал, что полезно обратить внимание на цвет мяса – в идеале оно розовое или красное. Также следует проверить, не мутные ли у рыбы глаза, нет ли слизи.

«Кроме того, не лишним посмотреть, в каких условиях хранятся продукты: мясо, рыба, молоко, колбасы, мясные и рыбные деликатесы должны лежать в холодильнике, а не на полке. При этом температура в холодильниках должна быть подходящей для хранения таких продуктов», – предупредила врач.

Специалист разъяснила, что фрукты и овощи дольше сохраняются, если они разложены на стеллажах и полках. А вот если свалены в больших коробках, есть риск случайно выбрать подгнившие или заплесневелые плоды. Белесый налет на хлебе и выпечке говорит о несвежести таких продуктов.

7 июня отмечается Всемирный день безопасности пищевых продуктов. Безопасность пищевых продуктов играет очень важную роль на всех этапах производственной цепочки — от производства до сбора урожая, обработки, хранения, распределения и вплоть до приготовления и потребления.