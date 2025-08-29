Врач Кашух: орехи могут стать причиной давления, аллергии и проблем с ЖКТ

Несмотря на пользу орехов, их чрезмерное употребление способно вызвать гипертонию, обострение болезней желудка и даже опасные аллергические реакции, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Несмотря на питательную ценность орехов, относиться к ним следует с осторожностью. Орехи очень калорийны — всего горсть может содержать до половины дневной нормы жиров. Людям с избыточным весом и со склонностью к набору веса, а также при нарушениях липидного обмена бесконтрольно употреблять орехи не рекомендуется», — сказала Кашух.

Она добавила, что особенно вредны соленые и карамелизированные орехи, в глазури: добавки маскируют естественный вкус продукта и провоцируют переедание, а избыток соли ведет к повышению давления, что может быть опасно для гипертоников.

«Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения также не следует налегать на этот продукт. Грубая клетчатка ореха и высокое содержание масел могут усугубить проблемы с поджелудочной железой и кишечником. Кроме того, ореховые белки — один из самых агрессивных аллергенов, который может вызвать анафилактический шок», — предупредила врач.

Кашух подчеркнула, что даже немного орехов в кондитерских изделиях могут представлять опасность для аллергиков.

«Если орехи неправильно хранить, жиры в них прогоркнут, могут образоваться токсичные соединения, появиться грибки. Плесень, часто невидимая глазу, производит афлатоксины — вещества с доказанным канцерогенным действием. Чтобы избежать рисков, следует выбирать сырые орехи в скорлупе, хранить их в темном прохладном месте», — посоветовала гастроэнтеролог.

По ее словам, если после употребления орехов появились признаки аллергической реакции, следует немедленно обратиться к врачу.

29 августа отмечается Ореховый спас. Он непосредственно связан с созреванием урожая. К этому дню в большинстве мест центральной России созревают орехи. Еще его называют Спас на холсте и Холщовый спас — с этого дня продают домотканые холсты. Иногда называют Хлебный спас, так как он совпадает с временем окончания уборки пшеницы и выпечки первого хлеба.