Врач Кашух назвала самое вредное мороженое: дело не во вкусе и не в калориях

Опасным для здоровья может быть не любое мороженое, а только испорченное или приготовленное из дешевого сырья с большим количеством добавок, сообщила РИАМО гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Мороженое, которое допущено к продаже, нельзя назвать вредным. В целом нет однозначно вредных или полезных продуктов — важен лишь баланс и рациональный подход к рациону. Единственное вредное мороженое — испорченное. Опасным его делают содержащиеся в нем бактерии и просроченные ингредиенты. А в остальном можно говорить лишь о большей или меньшей пользе», – сказала Кашух.

Она добавила, что, например, менее полезным с точки зрения диетологии можно считать мороженое, приготовленное из дешевого сырья — на растительных жирах с большим количеством химических добавок.

«Оно содержит вредные трансжиры, которые повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза и воспалений. Кроме того, можно ориентироваться на количество сахара в десерте. В некоторых сортах содержится до 20–30 граммов сахара на порцию, то есть примерно 4–6 чайных ложек сахара. Это примерно суточная норма по добавленному сахару», – отметила врач.

Кашух предупредила, что если на сахар приходится больше 10% от дневной нормы калорий, существенно увеличивается риск развития ожирения и сахарного диабета 2 типа.

24 января отмечается Международный день эскимо. В этот день в 1922 году Христиан Нельсон, владелец магазина сладостей, расположенном в городе Онава, в американском штате Айова, получил свой патент на эскимо.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.