Врач Кашух: мед может содержать антибиотики, пестициды и тяжелые металлы

Даже натуральный мед способен быть опасным, если пчелы собирали нектар в загрязненных районах или продукт фальсифицирован дешевыми сиропами, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Даже натуральный мед может представлять опасность, если содержит антибиотики – некоторые пчеловоды используют их для лечения пчел, и компоненты препаратов в итоге оказываются в готовом продукте. Опасны и пестициды – эти вещества используются для обработки сельскохозяйственных культур и могут попасть в мед через нектар», – рассказала Кашух.

Она добавила, что в продукте могут содержаться и тяжелые металлы, если пчелы собирают нектар в экологически неблагоприятных районах. Также фальсифицированный мед может содержать кукурузный сироп, инвертированный сахар и другие дешевые заменители, которые не только лишены полезных свойств, но и могут быть вредны для здоровья.

«Чтобы минимизировать риски, мед следует покупать только у проверенных пчеловодов, которые имеют все необходимые сертификаты. Также важно обращать внимание на цену, так как слишком низкая стоимость может указывать на подделку. Стоит изучить консистенцию и цвет продукта: натуральный мед — однородный, имеет характерный для каждого сорта цвет», – рассказала врач.

Кашух отметила, что также можно провести простой тест — растворить небольшое количество меда в воде. Если продукт натуральный, он растворится равномерно, не оставляя осадка.

14 августа православные верующие отмечают Медовый Спас. Этот древний славянский праздник открывает череду летних Спасов (медовый, яблочный и ореховый). Считалось, что к этому дню мед созревает в ульях до полной готовности, наступает осень. Кроме того, Медовый Спас знаменует начало Успенского поста и сопровождается традициями освящения различных трав и меда.