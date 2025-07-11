Врач Кашух: белый шоколад — самый вредный

Любой шоколад остается десертом, а не продуктом для здоровья: горький — самый сбалансированный, молочный содержит много сахара, а белый и вовсе лишен какао и особенно калориен, сообщила РИАМО кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Молочный, белый или темный горький шоколад — по сути, все это десерты. То есть приносят удовольствие, но какой-то исключительной пользы для здоровья не несут. Горький шоколад содержит не менее 70% какао, из всех перечисленных в нем меньше всего сахара — 10–40 граммов в среднем. А надпись «без сахара» на упаковке означает лишь, что там нет добавленного рафинированного сахара, зато может присутствовать сахар, который «замаскирован» под видом сиропа агавы или меда», – сказала Кашух.

Она добавила, что десерт все равно остается при этом высокоуглеводным. В умеренных количествах его можно есть при сахарном диабете, но при условии, что человек контролирует уровень глюкозы и соблюдает рекомендации врача.

«В молочном шоколаде не меньше 50 граммов сахара на 100 грамм продукта. Часто производители утверждают, что в десерте много кальция и он этим полезен. Не стоит слепо верить всем маркетинговым уловкам: пришлось бы съесть слишком много шоколада, чтобы получить суточную норму кальция. Гораздо больше минерала содержится в молочных продуктах, рыбе и некоторых овощах», – отметила врач.

Кашух рассказала, что белый шоколад вовсе не содержит какао, а только масло и сахар. Из всех представленных это самый вредный и высококалорийный десерт.

«В любом случае, важно соблюдать чувство меры и съедать не больше 20–30 граммов шоколада в неделю. Не забывать при этом, что залог здорового питания в его сбалансированности», – заключила специалист.

Ежегодно 11 июля все любители сладкого отмечают Всемирный день шоколада. Этот праздник был придуман и впервые проведен в 1995 году французами.