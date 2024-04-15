Врач-кардиолог Подольска рассказала о том, как правильно подготовиться к дачному сезону

Весна вступила в свои права, впереди — дачный сезон. Сад, огород, шашлыки, походы в лес и на речку — как подготовиться к жизни на даче и провести лето без проблем со здоровьем, расскажет заведующая поликлиникой обособленного структурного подразделения № 4 Подольской областной клинической больницы, врач-кардиолог Алена Розинко. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Сегодня специалист расскажет об аптечке. В ней должны быть обезболивающие, противоаллергические, жаропонижающие препараты; средства от простуды, насморка, расстройства желудка, ожогов; средства от укусов насекомых; йод, перекись водорода, хлоргексидин, марганцовка, активированный уголь, альбуцид; бинт, лейкопластырь, жгут — обязательно. Жгут может помочь спасти жизнь при массированном кровотечении.

«Страдающим хроническими недугами необходимо взять с собой препараты на все время пребывания на даче. Если в семье есть человек, имеющий сердечно-сосудистое заболевание-берите тонометр, а с сахарным диабетом — глюкометр. На даче также могут пригодиться согревающие мази, эластичные бинты, если после активного трудового дня на даче случится растяжение мышц или прихватит поясницу. Если с вами на дачу едут дети — проконсультируйтесь с педиатром, какие медикаменты для них надо захватить с собой и какие дозировки им подойдут», — рассказала Розинко.

Доктор также напомнила, при каких симптомах необходимо вызывать скорую помощь. Это боли в груди давящего характера, острое нарушение чувствительности лица или части тела, ухудшение речи, внезапная острая одышка, сильное кровотечение, потеря сознания, нарушение сердечного ритма, острая боль в животе, сопровождающаяся тошнотой или рвотой.

«Важно быть на связи. Проверьте наличие Интернета на своих гаджетах, чтобы можно было общаться с родными и вызвать по номеру 112 специальные службы в случае необходимости. Обязательно возьмите с собой и держите в одном месте документы — паспорт, полис ОМС и СНИЛС, зарядные устройства для телефона или планшета — это то, что пригодится вам в любой поездке, не только на дачу», — подвела итог Розинко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.