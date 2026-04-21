Врач Калюжин объяснил, почему быстрые перекусы ведут к ожирению

Кандидат медицинских наук Александр Калюжин пояснил, что сигналы сытости формируются не сразу, а через 15–20 минут после начала еды. Если человек ест быстро, он успевает получить избыток калорий до появления чувства насыщения.

«Привычка «перекусывать втихаря» способствует набору массы тела из-за физиологических механизмов, которые часто сопровождают такое пищевое поведение. Во-первых, быстрый прием пищи нарушает нормальную регуляцию насыщения. Сигналы сытости от желудка, кишечника и гормонов (лептин, холецистокинин, GLP-1) формируются не мгновенно, а через 15–20 минут после начала еды. Если человек ест быстро, он может получить избыток калорий до появления чувства насыщения. Во-вторых, такие перекусы обычно не учитываются как «настоящий прием пищи», поэтому суммарная калорийность рациона незаметно возрастает. Даже небольшие, но регулярные избыточные поступления энергии (например, 200–300 килокалорий в день) со временем приводят к накоплению жировой ткани», — сказал он.

Эксперт добавил, что подобное пищевое поведение часто связано со стрессом и тревогой.

«Скрытые перекусы часто связаны со стрессом, тревогой или эмоциональным напряжением. В этих условиях активируются нейроэндокринные механизмы, включая влияние кортизола, который может усиливать аппетит, тягу к высококалорийной пище и способствовать отложению висцерального жира. Кроме того, быстрые перекусы нередко состоят из продуктов с высокой плотностью энергии — сладостей, выпечки, фастфуда, что вызывает резкие колебания глюкозы и инсулина, усиливая повторное чувство голода. При длительном формировании положительного энергетического баланса развивается постепенный набор массы тела, который при отсутствии контроля действительно может привести и к выраженному ожирению, включая массу тела 100 кг и более. Основная причина — не «секретность» перекусов, а систематическое переедание, нарушение пищевой регуляции и метаболическая адаптация», — добавил он.

