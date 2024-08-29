Врач Юлия Радчик рассказала, кто чаще всего страдает от аллергии на солнце

Врач-аллерголог и иммунолог АО «Медицина» (клиника академии Ройтберга) Юлия Радчик в разговоре с РИАМО рассказала, что россияне довольно часто страдают от аллергии на Солнце, а также объяснила, кто из жителей страны попадает в уязвимую категорию.

По словам Радчик, аллергия на солнечные лучи встречается достаточно часто, но все зависит от региона проживания. В среднем цифры варьируются от 10% до 30% населения в том или ином регионе.

«Чаще всего такой вид аллергии встречается в регионах с высоким уровнем солнечного излучения: в тропических и субтропических зонах. Люди с чувствительной кожей могут столкнуться с этой проблемой и в широтах с более умеренным климатом», — пояснила аллерголог.

По словам собеседницы редакции, уязвимой категорией людей считаются граждане со светлой кожей, особенно с рыжими волосами и блондины. Также от аллергии на Солнце могут страдать люди с кожными заболеваниями и получающие некоторые типы медицинских препаратов.

«Распознать аллергию обычно можно по прошествии нескольких часов после пребывания на солнце, а сохраняться симптомы могут несколько дней или дольше. Главные признаки, конечно, касаются кожных проявлений, например, красные высыпания или сыпь, зуд, жжение и покалывание на тех участках, которые подверглись солнечному воздействию», — рассказала Радчик.

В некоторых случаях аллергия может проявиться более серьезным способом. Кожа может воспалиться и появится отек. Также может пойти реакция в виде мелких пузырьков. Тогда потребуется применить противоаллергическое лекарство.